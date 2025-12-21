Il Torino si impone di misura sul Sassuolo: la decide un tiro dal dischetto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prosegue il turno di Serie A con Sassuolo-Torino: la sfida del Mapei Stadium va agli ospiti per 0-1, grazie al rigore di Vlasic.

La cronaca della partita

Primo tempo poco emozionante tra le due, si segnala solo un rigore per il Torino poi revocato e un'occasione che Zapata si mangia, in area di rigore. Nel secondo tempo si alzano i ritmi e anche il Sassuolo si fa vedere con fiammate di Volpato e Laurienté, ma in vantaggio ci vanno i granata, stavolta su rigore: dagli 11 metri se ne incarica Vlasic, che non sbaglia e firma lo 0-1. Finale scoppiettante, con Simeone che sbatte su Muric e Maripan che lo impegna da fuori, ma finisce così: 3 punti per il Torino che quindi raggiunge quota 20.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 29, Bologna 25, Como 24, Lazio 23, Sassuolo 21, Udinese 21, Cremonese 21, Torino 20, Atalanta 19, Lecce 16, Cagliari 15, Genoa 14, Parma 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 6.