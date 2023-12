Domenico Beccaria, presidente dell’Associazione Memoria Storica Granata e del Museo del Toro è stato intervistato da TorinoGranata.it a pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina. Beccaria è inoltre uno dei consiglieri del Consiglio d’Amministrazione e uno dei soci fondatori del Collegio dei Fondatori della Fondazione Stadio Filadelfia, giornalista e grande tifoso del Toro.

Il bilancio sulla prima parte della stagione del Toro



“La classifica del Torino, che è al 9° posto insieme alla Lazio, s’inserisce perfettamente nel trend degli ultimi anni in cui i granata si ritrovano in una posizione dove non hanno ambizioni di concludere qualche cosa di interessante e non hanno patemi di finire nelle zone basse. Quello che dà fastidio è vedere che squadre che alla partenza del campionato erano potenzialmente al livello del Torino, ovverosia il Bologna e la Fiorentina, si ritrovino invece a ricoprire delle posizioni decisamente migliori di quelle che ricopre il Toro. Questa cosa smitizza un po’ la favoletta secondo cui la classifica la fa il fatturato perché io non credo che né il Bologna né la Fiorentina abbiano un bacino d’utenza o un fatturato decisamente superiore o anche solo superiore a quello del Toro”.



Poi aggiunge: "Alla luce di quello che è la classifica odierna si fa fatica a immaginare che il Toro possa arrivare settimo”.