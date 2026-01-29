Ex calciatore e procuratore di grande esperienza, Oscar Damiani ha parlato a Radio Bruno del possibile approdo alla Fiorentina del difensore francese del Chelsea, Axel Disasi.

‘Scommessa da fare: Disasi ha una buona carriera alle spalle’

“Disasi è un ottimo calciatore, in Francia l’ho seguito spesso. Ha fisicità, bel piede ed è anche veloce. In Inghilterra ci sono squadre con rose molto lunghe e grande concorrenza quindi ci sta di non trovare spazio. Sarebbe un buon acquisto per la Fiorentina, ma non avendolo visto di recente non me la sento di dare giudizi definitivi. C’è da capire la sua condizione atletica, ma ha una buona carriera alle spalle. Sarebbe una “scommessa” che farei".

‘Sono fiducioso per la Fiorentina’

“Per l'immediato pensare di prendere un calciatore pronto e forte servono 50 milioni, non lo trovi in prestito, e un grande calciatore oggi non viene alla Fiorentina. L’adattamento in Italia di Disasi? Non sarebbe un problema, ha giocato in Francia e Inghilterra. Ormai in Italia si parla più inglese che italiano, ci sono tantissimi stranieri. La Fiorentina ha qualche problema ma sono fiducioso su questa squadra. La classifica non è rosea, c'è da lavorare e crescere, ma penso farà un bel girone di ritorno”.