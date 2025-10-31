Amoruso: "Dopo dieci giornate non ci sono più scuse, i numeri della Fiorentina sono impietosi. E contro il Lecce non basta vincere"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La classifica parla chiaro: quello contro il Lecce sarà uno scontro salvezza. Dopo dieci giornate non ci sono più scuse e sono chiari pregi, difetti ed eventuali margini di miglioramento. Per adesso abbiamo visto pochissimo da parte di tutti ed è proprio questo che preoccupa. E vi dirò: il Lecce gioca molto bene, ha messo in difficoltà il Napoli e per poco non lo batte”.

“Numeri impietosi”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina non può permettersi di continuare a scherzare con il fuoco. Se poi con il Lecce dovesse vincere, bisognerebbe capire in che modo: non bastano i tre punti, la squadra deve fornire una bella prestazione e mostrare segnali di ripesa. Al momento vedo una difesa colabrodo e un reparto offensivo che non riesce nemmeno a tirare in porta. I numeri sono davvero impietosi”.