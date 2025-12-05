Il nuovo kit della Fiorentina è un omaggio ai tifosi viola, la maglia da portiere una dedica a De Gea - FOTO

Con un comunicato stampa, Fiorentina e Kappa hanno presentato il nuovo Fourth KombatTM Kit 2025/26. Come si legge nella nota, la quarta maglia (per la prima volta double face) è “pensata per incarnare l’anima della tifoseria viola”

La nuova quarta maglia

“Questa innovativa maglia rappresenta un tributo alla passione e all’identità dei sostenitori della Fiorentina, come se fosse cucita direttamente sulla loro pelle. Da un lato, il colore arancione e il pattern grafico ispirato al tessuto cucito evocano il legame profondo e autentico tra squadra e tifosi. Dall’altro, un design energico e dinamico interpreta il movimento e il battito della curva. Il risultato è una maglia versatile, da vivere, indossare e capovolgere, simbolo tangibile dell’unione tra campo e curva, tra squadra e tifosi”.

Una dedica a De Gea

"Insieme alla quarta maglia, Kappa® e ACF Fiorentina svelano anche il kit dedicato al portiere David De Gea: una divisa completamente verde, a maniche lunghe, che riflette lo stile unico e riconoscibile dell’estremo difensore viola.