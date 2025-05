Corriere dello Sport-Stadio: Commisso chiama Firenze, ecco il primo regalo per l'Europa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolone sulla Fiorentina: “Rocco chiama Firenze”. E ancora: “Fagioli resta: primo regalo per l'Europa”.

Pagina 18

Apertura per: “Viola-Palladino decreto crescita”. Sottotitolo: “Confronto fra la società e il tecnico per azzerare le distanze. E oggi Commisso dagli Usa spiega il futuro”. Di spalla il commento: “Un impegno per i 100 anni”.

Pagina 19

Grande spazio per: “Fagioli primo regalo per la Conference”. Sottotitolo: “Aveva firmato un quadriennale Alla Juve 13,5 milioni più bonus e il 15% della futura rivendita”. Di spalla: “Bove festeggia: ”Grazie ragazzi Meritavamo di qualificarci". Infine sulla Primavera: “La Fiorentina vola in finale Zaniolo fa scoppiare il caos”.