La prossima stagione è quella che porterà la Fiorentina a festeggiare i cento anni dalla propria nascita. E' quindi una stagione speciale per i viola che dovrà essere affrontata con il massimo impegno da tutti.

“Palladino deve crescere ancora”

Da tutti, a cominciare dalla società e dal tecnico, Raffaele Palladino che quest'anno “ha fatto cose buone e buonissime (il rilancio di Kean, le splendide vittorie con Juve, Inter, Lazio, Milan, Roma, il record delle 8 vittorie di fila in campionato, i 65 punti in campionato che non arrivavano dal 2013-2014, la qualificazione europea), ma deve crescere ancora, imparando dagli errori e dalle titubanze del primo anno”. A scrivere la parte tra virgolette è il giornalista Alessandro Mita, in un commento pubblicato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

“C'è bisogno dell'appoggio totale del club”

E poi: “Per farlo, ha bisogno di una squadra che mantenga una qualità molto alta e dell’appoggio totale del club. Non ci sono alternative, stavolta: si va verso il traguardo dei 100 anni, è un impegno da affrontare con la consapevolezza di ciò che rappresenta per Firenze”.