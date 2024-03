Il Milan espugna l'Olimpico contro la Lazio che resta addirittura in otto e rimane dietro alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo di Serie A del venerdì sera tra Lazio e Milan. A spuntarla sono i rossoneri per 1-0.

La cronaca della gara

Dopo un primo tempo in cui la Lazio ha giocato meglio degli avversari, i quali si sono resi pericolosi soltanto in un'occasione con Pulisic. Al 59' i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Luca Pellegrini. Dopo questo episodio si susseguono occasioni da entrambe le parti, ma a sbloccare la gara per il Milan è Okafor con una potente conclusione all'87'. Nel finale di gara i biancocelesti restano addirittura in otto con le espulsioni prima di Marusic e poi di Guendouzi.

I rossoneri allenati da Pioli salgono così a quota 56 mantenendo salto il terzo posto, mentre la squadra guidata da Sarri resta a 40, ancora a una distanza dalla Fiorentina che l'aveva sorpassata nella vittoria di lunedì sera.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 69, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta 46, Roma 44, Fiorentina 41, Lazio 40, Napoli 40, Torino 36, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 23, Sassuolo 20, Verona 20, Cagliari 20, Salernitana 13.