Due k.o. dopo il grande exploit dell'esordio: il primo momento delicato di Aquilani

La stagione del Pisa si era aperta in modo roboante, con una grande vittoria in casa della Sampdoria per 2-0. Poi però per i nerazzurri sono arrivati due k.o. in fila, in casa con il Parma allo scadere e sul campo del Modena, ieri pomeriggio. Prime difficoltà anche tra i professionisti dunque per Alberto Aquilani, promosso da tecnico della Primavera viola a guida di un club con ambizioni in Serie B.