Pecchia: "Viola Park ambiante di altissima qualità, Fiorentina squadra di spessore

A margine dell'amichevole contro la Fiorentina, ha parlato l'allenatore del Parma Fabio Pecchia, intervenendo anche sull'avversario viola: “Sono contento, abbiamo finito al meglio la prima parte del ritiro. E a parte qualche singolo, tutti hanno chiuso senza problemi.

Ho ottenuto buone risposte in un centro sportivo di altissima qualità. Per noi è stato molto allenante questo test, sono contento. Le avversarie in amichevole sono state scelte mirate, con l’intento di affrontare squadre di spessore”