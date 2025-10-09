A Lady Radio ha parlato l’ex difensore viola Fabrizio Berni, analizzando le varie difficoltà della Fiorentina di Pioli ed esprimendo varie perplessità sulla situazione della squadra gigliata.

‘Fagioli? Avrà fatto una partita e mezzo che possa giustificarne il prezzo’

“Sono molto preoccupato, la Fiorentina continua a perdere e i segnali positivi visti sono più frutto di individualità che del gioco corale, che oggi non si vede. Il centrocampo è il reparto più preoccupante, si alternano i giocatori ma il risultato è negativo. Fagioli, preso nell’entusiasmo di tutti, avrà fatto una partita e mezzo che possa giustificare il suo prezzo. Il suo rendimento è così modesto che merita l’esclusione. Sohm a Parma aveva fatto buone prestazioni, a Firenze non si è fatto vedere. Nicolussi Caviglia fino ad ora non ha offerto prestazioni adeguate, l’unico che ha fatto intravedere qualcosa è Fazzini, che ha mostrato autorevolezza e carattere”.

‘Penserei ai punti per stare tranquilli'

“Avrei fatto giocare la stessa formazione e fatto le stesse scelte a gara in corso. Campagna acquisti sbagliata? A fine mercato, come la quasi totalità degli addetti ai lavori, ho espresso apprezzamento per quanto fatto, pertanto bisogna per coerenza dire di aver sbagliato le valutazioni. La Fiorentina viaggia a marce ridotte, fatica molto a fare pressing, è lenta, lineare. Finchè non si sarà risolto il problema a centrocampo, trovando una mediana efficace, le difficoltà proseguiranno. Allenatore e società hanno detto che l’obiettivo era quella di alzare l’asticella a inizio anno, io dico che per prudenza è il caso di abbassarla. Il momento è complesso, lascerei da parte i sogni di gloria per pensare ai punti necessari per stare tranquilli”.