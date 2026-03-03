Polverosi: "Parole di De Gea emblematiche: la Fiorentina trasforma rabbia in rassegnazione. Mai vista una stagione così"

Sulla sconfitta della Fiorentina a Udine è arrivato il commento anche di Alberto Polverosi su Tuttomercatoweb.com: “Credo che la Fiorentina si renda conto di essere terzultima in classifica solo quando arriva ad un passo dal baratro. Appena però la pensa di aver messo la testa fuori ripiomba nella sua pochezza, perché in quel momento pensa di essere tornata la Fiorentina. Oggi invece è meritatamente terzultima, soprattutto per colpa della mancanza di reazione”.

“Trasformano rabbia in rassegnazione, De Gea emblematico. Vanoli…”

“La rabbia la trasformano in rassegnazione; emblematiche in tal senso sono state le parole post partita di De Gea, che ha ammesso che poteva fare qualcosa di più sul primo gol, salvo affermare che però poi tanto alla fine avrebbero preso altre reti e avrebbero perso uguale. Vanoli invece dice che i giocatori devono farsi un esame di coscienza, che è vero, ma anche lui dovrebbe essere il primo a farsene”.

“Mai vista una stagione così”

“Se questi giocatori prendono gol a ripetizione sulle palle inattive sarà anche in parte responsabilità del tecnico. Contro lo Jagiellonia se fossi stato un giocatore avrei rimborsato gli spettatori, perché equivale ad andare a teatro e vedere gli attori fare scena muta. Una stagione cosi non l'avevo mai vista”.