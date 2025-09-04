Fiorentina, Pradè ci ha provato fino alla fine: i retroscena dietro alla trattativa per Diogo Leite

A tre giorni dal termine della sessione estiva di calciomercato, come spesso accade, sono usciti alcuni retroscena su alcune delle trattative che hanno caratterizzato il mercato delle squadre di Serie A. E chiaramente si è parlato anche della Fiorentina.

La Fiorentina aveva provato fino all'ultimo a convincere il club tedesco

Nelle ultime settimane il direttore sportivo gigliato Daniele Pradè, in attesa di capire quale possa esser stato il futuro di alcuni profili presenti all’interno della rosa a disposizione di Stefano Pioli, aveva messo gli occhi su Diogo Leite. Centrale difensivo portoghese classe ’99, abituato a giocare in una difesa a tre, in forza ormai 3 anni all’Union Berlino. Si è parlato di forte interessamento, ma secondo quanto emerso nelle ultime ore il club gigliato è andato oltre.

I dettagli dell'offerta viola per il difensore portoghese

Secondo quanto riportato da Kicker in Germania, il club tedesco ha rifiutato almeno tre offerte da circa 9 milioni per Diogo Leite. Una di queste proposte è stata avanzata dalla Fiorentina, con il Bologna e un club francese che avevano pareggiato l'offerta. La società tedesca non ha voluto però considerare queste offerte rifiutandole perché ritenute troppo basse. Il futuro del difensore però resta incerto, con l'Union Berlino che proverà a fargli rinnovare il contratto.