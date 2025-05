Dopo i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, il Bologna di Italiano torna in campo verso la Fiorentina: in tre lavorano a parte

Finiti i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, il Bologna è tornato in campo questa mattina a Casteldebole per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica sera contro la Fiorentina. Con l'Europa League già in tasca, i rossoblù possono puntare senza troppe pressioni alla Champions League, anche se l'impresa è più che ardua.

Nella seduta a porte chiuse di questa mattina i più impiegati in finale hanno fatto lavoro di scarico, mentre hanno fatto un lavoro differenziato Jens Odgaard ed Estanis Pedrola, che restano in dubbio per la gara del Franchi. Continuano infine le terapie per Martin Erlic.