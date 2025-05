L'ex capitano viola Badelj dice addio al Genoa: "Sono stato privilegiato a vestire questa maglia, ve ne sarò sempre grato"

L'ex capitano della Fiorentina Milan Badelj, dopo 5 stagioni con la squadra rossoblù, dice addio al Genoa. Dopo i 5 anni a Firenze, durante i quali prese in eredità da Davide Astori la fascia da capitano in quel drammatico finale di stagione del 2018, Badelj si trasferì a Genova dove divenne presto leader e capitano del Grifone. Ecco il messaggio con il quale si congeda dai tifosi genoani.

“Siamo dati il tempo per conoscerci - scrive in apertura Badelj - ci siamo visti nei momenti belli così come nei momenti brutti. La mia impressione è che ci siamo voluti bene, sempre. E non potrò mai restare indifferente sulla parola Genoa, quando penso ai nostri colori. Mi porterò dentro tutti i momenti passati allo stadio e vi ringrazio per un sostegno indimenticabile. Mi sono sentito privilegiato e ve ne sarò per sempre grato. Vorrei anche ringraziare il nostro gruppo, tutto il mondo Genoa, tutti i presidenti, direttori e allenatori, compagni di squadra, staff medico, fisioterapisti, preparatori, team manager e magazzinieri, insieme a tutte le altre persone che fanno tutto il possibile per tutelarci al meglio".