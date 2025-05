Paolo Ciabattini, esperto di sport business che ha scritto il libro "Vincere con il fair play finanziario", ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, durante la quale ha parlato dei bilanci di tutte le big italiane, compresa la Fiorentina.

Le squadre in perdita

“Le squadre messe peggio? Nel 2022 l'Uefa, per il periodo 2019- 22, ha aperto procedure nei confronti di 8 club europei, 4 dei quali italiani. In ordine di gravità: Roma, Inter, Juventus e Milan. Questi hanno siglato dei settlement agreement per rientrare nei parametri. Attualmente Il club messo peggio è la Juventus che nell'esercizio 2024 conta 199 milioni di perdita, la più alta d'Europa. Anche il bilancio 2025 si chiuderà con una perdita importante che si potrebbe aggirare intorno ai 70-80 milioni. Credo che firmerà un nuovo settlement per il prossimo triennio”.

Gli esempi virtuosi

Quella messa meglio è l'Atalanta che nel 2025 raggiungerà l'utile di bilancio per il mono anno di fila, grazie agli 80 milioni di plusvalenze, metà delle quali dovute alla cessione di Koopmeiners. L'Inter chiuderà il 2025 in utile, il primo dal 2014, con 500 milioni di euro di fatturato, mentre il Napoli, attualmente con una perdita stimata che si aggira sui 50 milioni, potrebbe pareggiare grazie alla cessione di Osimhen, dopo avere chiuso il 2024 con l'utile di 63 milioni e il 2023 con l'utile record di 80. Il Milan viene da due utili consecutivi e nel 2025 chiuderà presumibilmente con una lieve perdita cosi come la Lazio. Utile per la Fiorentina e il Bologna".