Vincenzo Italiano, dopo la conferenza stampa di rito, ha parlato anche a Sky Sport, rifacendosi al tema del giorno, la possibile partenza di Nico Gonzalez:

“Non bravi l'anno scorso a non concludere con la ciliegina della Conference. Ora però ripartiamo con determinazione e con tutte le nostre carte. Ripetere la scorsa stagione non sarà semplice, ma vogliamo provarci. Quest’anno è arrivata gente che ha voglia di far bene. Spero di colmare le lacune grazie a loro, un mix fra i nuovi e quelli del mio biennio”.

Poi ha aggiunto: “Bravi i “vecchi” a far inserire velocemente i nuovi. Gran ritiro, ottima la scelta di restare a Firenze al Viola Park. A Genova grinta e partiti col piede giusto. Ora ci aspetta un test importante col Rapid Vienna”.

Infine su Nico: “Io lo vedo motivatissimo con la ‘10’, che gli ha portato subito fortuna alla prima giornata. Le voci di queste ore sono solo movimenti che disturbano. Il mercato non dovrebbe restare aperto quando inizia il campionato. Su Nico non c’è nulla, almeno per quanto ne so io”.