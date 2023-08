L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato alla vigilia del primo round del playoff di Conference League contro il Rapid Vienna:

“Gli ultimi due anni sono stati pieni di soddisfazioni, abbiamo riportato entusiasmo. Riparte la stagione, siamo reduci da due finali e un percorso che ci ha lasciato tantissimo. Sono arrivati giocatori che hanno il sorriso. Cercheremo di continuare a crescere, ma il nostro intento è di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni".

E ancora: "Domani una gara importante che si gioca in 180 minuti, contro una squadra fisicamente più avanti di noi. Ce la giocheremo come abbiamo fatto con il Twente, con lo stadio che sarà gremito ma noi non ci faremo intimorire. Vogliamo entrare nei gironi perché l'Europa ti toglie, ma ti dà anche tanto".