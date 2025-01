Gosens resta una certezza, ma i segnali sono chiari: il tedesco deve rifiatare. Il delicato compito di Palladino e Pradè

Fabiano Parisi ha offerto un'ottima prestazione a Torino, contro la Juventus, dimostrando che la Fiorentina ha ancora bisogno di lui. Sia per l'investimento fatto e per il contratto in corso (fino al 2028), sia perché a sinistra serve una valida alternativa a Gosens.

Gosens deve rifiatare

Il tedesco, infatti, ormai da qualche partita sta lanciando segnali di crisi. Nessun allarmismo, ma è normale che un calciatore di 30 anni non possa mantenere sempre lo stesso livello d'intensità specialmente in un ruolo che richiede così tanta spinta. Ciò non significa, però, che Gosens debba essere messo in discussione.

Palladino e Pradé: una gestione fondamentale

L'ex Atalanta resta uno dei punti di fermi della Fiorentina di Palladino, un calciatore d'esperienza che può dare garanzie sotto vari punti di vista e che si candida a tornare dal primo minuto contro il Napoli. Sarà compito dell'allenatore gestirne le forze e della società (Pradè in primis) garantire la presenza di una riserva all'altezza, per mantenere l'equilibrio sulla fascia che fino a poco tempo era proprietà esclusiva di Biraghi.