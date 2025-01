Palladino chiama Pongracic: serve la svolta dopo una prima parte di stagione nell'ombra

Palladino chiama Pongracic. Il difensore viola è chiamato a svoltare la propria stagione dopo una prima parte di annata in ombra. Lo dicono i numeri, oltre alle prestazioni: per lui appena 6 presenze tra campionato e coppa, con l'unica titolarità in Serie A collezionata alla prima giornata al Tardini (con espulsione).

16 milioni per sostituire Milenkovic e la sensazione che, per il momento, il cambio non sia stato per niente soddisfacente. Al di là dei problemi fisici, probabilmente anche la pressione di una maglia che pesa più di quella del Lecce e qualche pensiero di troppo.

Adesso però c'è da cambiare marcia, perché con Valentini che lavora per ritrovare la condizione e il probabile arrivo di Pablo Marì, lo spazio potrebbe essere sempre meno. Sta al croato dare la svolta che serve. Lo scrive il Corriere dello Sport.