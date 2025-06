Felipe Melo: "Da Firenze non sarei mai andato via, quasi costretto ad andare alla Juventus"

Una stagione giocata anche molto bene tra l'altro, e poi via alla Juventus. E' stata breve l'esperienza alla Fiorentina per Felipe Melo, ma il brasiliano se la porta sempre dietro con grande affetto.

“Due squadre italiane che ho amato”

In un'intervista pubblicata su Gazzetta.it ha detto: “Due sono le squadre italiane che ho amato: la Fiorentina e l'Inter”.

“Da Firenze non sarei mai andato via”

E poi ha specificato: "Da Firenze non sarei mai andato via, purtroppo i tifosi non mi hanno mai perdonato di aver lasciato il Franchi per la Juve, ma fui quasi costretto".