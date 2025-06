"Il Borussia Dortmund morirà..." Felipe Melo si mette a fare il capo ultrà con un controverso coro VIDEO

La prima edizione del campionato mondiale per club, organizzata dalla Fifa, sta facendo per ora più discutere per quanto avvenuto fuori dal campo, piuttosto che sul terreno di gioco.

A proposito di episodi extra campo ecco che tra i protagonisti è emerso l'ex centrocampista della Fiorentina, Felipe Melo. Durante la partita della Flumiunense contro il Borussia Dortmund (gara terminata 0-0) si è improvvisato capo ultrà, cantando un coro controverso.

"È una serata speciale, non te la perderai, il Borussia Dortmund morirà..." questo il testo della canzone che ha scatenato polemiche, specialmente in Germania.

Clicca QUI per vedere il video.