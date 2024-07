E dopo Zaniolo, sfuma anche un obiettivo per la difesa. Lo scippo di Pioli alla sua ex Fiorentina

Arthur Theate è finito nel mirino dell’Al-Ittihad: l’ex difensore del Bologna, di proprietà del Rennes, è uno degli obiettivi per la difesa di Stefano Pioli. E secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano l'affare sarebbe già andato a buon fine, bruciando così la concorrenza della Fiorentina.

Che colpo per Pioli

Theate passerà in Arabia Saudita per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Anche il West Ham si era interessato al centrale del Belgio, ma alla fine ad averla spuntata è stato il club in cui milita anche il fenomeno Benzema.

Niente Viola nel suo futuro

Il difensore avrebbe anche già effettuato le visite mediche, dunque ci si può sbilanciare affermando che non diventerà un nuovo rinforzo della Fiorentina.