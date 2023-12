Walter Sabatini: "Dia? Non lo daremo via in prestito, ma solo per una cifra importante"

Walter Sabatini, tornato alla Salernitana al posto di De Sanctis, ha tenuto una conferenza stampa di presentazione dove ha parlato anche di Boulaye Dia, attaccante dei campani, molto seguito in estate dalla Fiorentina. Sentite cosa ha detto:

“Dia? Non lo so se qualcuno si avvicinerà”

“Dia? Non so ancora se qualcuno lo richiederà, ma costa. Iervolino ha fatto un esborso di decine e decine di milioni di euro. In due anni ha fatto sacrifici personali incredibili. Se ce lo chiedono in prestito perdono tempo”.

“Non andrà via in prestito”

E ancora: "Dia lo vendiamo ma solo per una cifra importante, che ci aiuti ad andare sul mercato per una eventuale sostituzione. La clausola è sempre oggetto di discussione. Forse è presto per entrare nel dettaglio, più tardi studierò i documenti col segretario e con la proprietà".