Restyling Juventus a centrocampo: anche Amrabat, pronto a rientrare a Firenze, è nel mirino

In estate la Juventus è pronta a rimodellare il suo centrocampo, soprattutto se ci saranno gli addi di profili importanti come Rabiot o McKennie. L'obiettivo principale è Koopmeiners, ma i movimenti potrebbero arrivare anche in mediana.

Secondo La Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sarebbe anche Sofyan Amrabat, attualmente in prestito al Manchester United, ma destinato a tornare alla Fiorentina a fine stagione. Oltre a lui ci sono anche Martin Zubimendi e Mikel Merino sul taccuino dei bianconeri.