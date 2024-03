Arthur torna alla Juventus... E poi? Non rimarrà in bianconero e non è da escludere un nuovo prestito in viola

La Gazzetta dello Sport è tornata su quelle che sono state le parole di Federico Pastorello, agente di Arthur, qualche giorno fa sul futuro del suo assistito attualmente alla Fiorentina.

Cifre fuori dalla portata della Fiorentina

“A fine stagione Arthur tornerà alla Juventus, poi vedremo il da farsi” ha detto il procuratore. Nonostante una buona stagione a Firenze con oltre il 70% di titolarità in Serie A, si potrebbero presentare problemi economici alla sua permanenza a Firenze. Il riscatto fissato a 20 milioni è fuori dalla portata dei viola, oltre a un ingaggio monstre.

Nuovo prestito in viola?

Per questo la probabilità che Arthur torni alla Continassa è decisamente alta. Poi toccherebbe alla Juve trovargli una nuova sistemazione, magari con un nuovo prestito. Sempre a Firenze? Lo stesso Pastorello non ha escluso discussioni successive tra viola e bianconeri dopo il ritorno a Torino in estate del brasiliano. Di sicuro pare altamente improbabile che Arthur resti alla Juventus, specialmente con Massimiliano Allegri in panchina.