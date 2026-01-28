Lamioni Holding sparisce dalle maglie della Fiorentina: dietro lo strappo c'è una battaglia legale milionaria

Lamioni Holding non è più sponsor della Fiorentina. La scomparsa del marchio della holding grossetana dalle maglie viola e dallo stadio durante la sfida contro il Cagliari di sabato 24 gennaio non è stata casuale, ma la conseguenza di una vicenda contrattuale sfociata in tribunale. La Fiorentina ha infatti deciso di interrompere ogni rapporto commerciale dopo il mancato rispetto degli accordi economici sottoscritti nel 2023.

Una vicenda che risale a marzo scorso

L’intesa, firmata il 28 febbraio 2023 e valida fino al 30 giugno 2026, prevedeva un investimento complessivo di diversi milioni di euro, con Lamioni Holding back shirt sponsor della Fiorentina e visibilità su ledwall, spazi allo stadio e attività di corporate hospitality. Come riferito da Maremma Oggi, dopo aver onorato le prime due stagioni e parte della terza, l’azienda ha però interrotto i pagamenti a partire dalla scadenza del 31 marzo 2025, continuando comunque a beneficiare degli spazi pubblicitari previsti dal contratto.

La Fiorentina si è rivolta in tribunale

A fronte di un credito pari a 1.280.000 euro, relativo a fatture insolute e interessi, la Fiorentina si è rivolta al Tribunale Civile di Firenze, che ha emesso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Il successivo tentativo di pignoramento non ha avuto esito e il club ha quindi proceduto alla risoluzione definitiva dell’accordo. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali né un nuovo sponsor annunciato, mentre il marchio Lamioni Holding è già stato completamente rimosso dall’universo viola.