Nella settimana della sfida contro la Fiorentina, il giocatore del Bologna Riccardo Calafiori ha parlato della partita del ‘Franchi’. Ecco le sue parole in riferimento alla sfida al Resto del Carlino: “Sarà durissima in casa della Fiorentina, ma penseremo a noi stessi. Non lo nego, vincere al ‘Franchi’ sarebbe un grande passo in avanti per tutti noi”.

Sui tifosi del Bologna (settore ospiti già esaurito per la trasferta a Firenze, ndr): “Sono sorpreso e impressionato dal tifo rossoblù, che riesce sempre a fare la differenza. Stiamo creando qualcosa di unico tra noi, il club e il pubblico, anche grazie ai buonissimi risultati di questo inizio. Gli altri sono stupiti di vederci al sesto posto, noi no”.