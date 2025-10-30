La Fiorentina incontra Vanoli. Un altro ex viola per uscire dalle secche?

Giusto ieri sera la Fiorentina ha confermato la propria fiducia a Stefano Pioli. Ma è una fiducia a questo punto a termine.

In caso di mancata vittoria domenica prossima contro il Lecce al Franchi la situazione cambierebbe in modo radicale.

Vanoli in pole

Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, la Fiorentina ha iniziato a sondare il terreno con Paolo Vanoli. L’ex allenatore del Torino (ed ex giocatore viola dal 2000 al 2002) ha avuto un incontro proprio con i dirigenti gigliati e sarebbe in pole position per la sostituzione dell'attuale tecnico.

L'ultimo trofeo vinto anche grazie a lui

Al nome di Vanoli è tra le altre cose legato l'ultimo trofeo che la Fiorentina ha vinto. Nella Coppa Italia alzata nel 2001 c'è anche il suo nome sopra perché un suo gol ha deciso la finale d'andata contro il Parma al Tardini (vittoria 1-0).