A TMW Radio ha parlato l'ex Fiorentina Alberto Di Chiara, analizzando il momento che sta vivendo la squadra viole e sulle possibili scelte che dovrà fare Paratici per rimediare a questa situazione.

Sulle parole di Vanoli

“Sulla comunicazione le ultime parole di Vanoli sono state fuori luogo, perché se sei umile lo devono dire gli altri non devi essere te stesso a dirlo. La Fiorentina poi manca di personalità all'interno dello spogliatoio, dove non c'è un leader. Dove non arriva un tecnico spesso sopperisce la personalità dei giocatori, che qui però non c'è”.

Sul lavoro di Paratici

"Poi ritengo che ci sia stata sopravvalutazione sul lavoro di Paratici e su alcuni giocatori. Se sul campo si ottengono risultati così negativi un problema del resto vuol dire che c'è. Le valutazioni poi si fanno solo all'interno. Comunque se Paratici ha avuto il coraggio di esonerare Grosso dopo tre giornate ora può anche mandar via Vanoli se non è più seguito dallo spogliatoio. A quel punto la situazione principale è quella di trovare un tecnico che possa avere più credibilità