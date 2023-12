Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio delle ultime vicende di casa Fiorentina: “La partita di ieri secondo me ha sancito la formazione titolare, dicendoci diverse cose: che a centrocampo non si può prescindere da Arthur, che Beltran può fare bene in appoggio alla punta, che Kayode deve giocare a destra e Parisi a sinistra. Se Italiano ha adattato l'ex Empoli è perché lo riteneva in grado di giocare a destra, comunque ora questo problema non ci sarà più”.

E poi: “Mina ha fatto poco, passaggi semplici e giocate sicure, però devo ammettere che sugli angoli a favore è veramente molto forte. Kouame invece molto meglio di Nzola. Classifica in campionato? La Fiorentina c'è, purtroppo non ha saputo sfruttare dei match point importanti e quello è il dettaglio che ci costringe a vivacchiare. Ora Commisso e Barone devono promettere di non vendere più i grandi giocatori, perché una società che ha un centro sportivo come il Viola Park deve fare come minimo l'Europa League tutti gli anni”.