Con il quinto turno dei gironi che si è giocato ieri sera, Conference League e Europa League hanno già dato alcune sentenze riguardo alla fase a gironi. Alcune squadre sono sicure del passaggio ma, come la Fiorentina, non sono certe della prima (diretti agli ottavi) o della seconda posizione (agli spareggi) nel girone. C'è anche una squadra già certa del terzo posto nel proprio girone in EL, che affronterà una delle seconde classificate nei gironi di Conference negli spareggi. Questa la lista completa delle prime squadre qualificate (quelle senza * sono ancora incerte della propria posizione nel girone):

Aston Villa, Bodø/Glimt, Club Brugge, Eintracht Frankfurt**, Fiorentina, Gent, Lille, Maccabi Tel Aviv, PAOK*, Servette***, Slovan Bratislava, Viktoria Plzeň*

*Confermata prima nel girone di Conference, qualificata agli ottavi

**Confermata seconda nel girone di Conference, qualificata agli spareggi

***Confermata terza nel girone di Europa League, scende ed è qualificata agli spareggi