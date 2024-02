La Salernitana affonda e l’ex viola Ribery ora può salutare e tornare in Germania...favorito dal post Tuchel

A quasi cinque anni dal suo addio al Bayern Monaco, club in cui era considerato una leggenda vivente, Franck Ribery starebbe facendo tutto il possibile per rientrare nel club tedesco. Secondo quanto riporta 'Kicker', l'ex fuoriclasse francese passato anche dalla Fiorentina, 40 anni, starebbe completando il suo percorso per diventare allenatore con una sola idea in mente: ottenere un posto da tecnico delle giovanili del Bayern.

La fine della carriera da calciatore, ma non l'addio al ‘calcio’

Ribery, argento con la nazionale francese ai Mondiali di Germania 2006 vinti dall'Italia, dopo aver concluso la sua splendida carriera indossando le maglie di Fiorentina appunto e poi Salernitana, vive ancora in parte nella capitale bavarese e ama trascorrere del tempo a Monaco, dove suo figlio Seif gioca con l’Under 13.

Pronto il ritorno in Germania e il post Tuchel può aiutare

Il nativo della contea di Boulogne, che ha iniziato la sua nuova carriera proprio alla Salernitana in cui fa parte dello staff come collaboratore tecnico, dopo aver conseguito a Coverciano il patentino Uefa B, vorrebbe prendere quello A poichè questo abilita ad allenare le squadre di vertice, prima di tornare al Bayern. L'ex stella transalpina potrebbe trarre vantaggio dall'imminente ristrutturazione all'interno del club bavarese, il cui staff della prima squadra cambierà quest'estate dopo l'annunciata partenza di Thomas Tuchel.