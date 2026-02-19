“Col Pisa sarà molto più dura che col Como per la Fiorentina. Fagioli? Un giocatore nuovo e molto forte, da Nazionale”

L’ex calciatore e oggi giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a Tmw Radio e si è soffermato anche sulla situazione attuale della Fiorentina, spaziando anche su altri temi.

’Nella crisi viola Fagioli è da Nazionale’

“Fagioli è un giocatore nuovo, molto forte, che credo debba essere preso in considerazione per la Nazionale. In questa crisi della Fiorentina sta giocando a livelli eccezionali".

‘Col Pisa molto più difficile che col Como’

“La Fiorentina ha fatto un recupero prodigioso, deve sbloccarsi psicologicamente. Col Pisa sarà molto più difficile che col Como, non deve farsi buttare giù dal colpo del Lecce a Cagliari. Poi c'è la Cremonese, che è in grossa difficoltà".