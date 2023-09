E rivoluzione fu!

Rivoluzione doveva essere, e rivoluzione è stata. Che per la Fiorentina questa sarebbe stata un’estate (parecchio) movimentata s’era intuito subito dopo l’incontro nel quale, al termine della scorsa stagione, Vincenzo Italiano e la società decisero di andare avanti insieme. Fu allora che il club, ed in particolare il presidente Commisso, garantì al tecnico rinforzi e (appunto) un profondo rinnovamento.

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, del resto il mister si era convinto che il gruppo che si era conquistato (perdendole) due finali fosse andato ben oltre i propri limiti e che per cercare di crescere ancora fosse inevitabile alzare la qualità nell’undici titolare portando, allo stesso tempo, una ventata d’entusiasmo e di motivazioni. Teoria che, nonostante qualche pedina non sia andata a dama, si è puntualmente tradotta in pratica.