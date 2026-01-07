Stasera Lazio-Fiorentina: Hangover Viola torna mercoledì 14 gennaio in diretta su YouTube, Facebook e Instagram
Ci siamo: è quasi tutto pronto per il ritorno in onda di “Hangover Viola”, la trasmissione di Fiorentinanews.com in cui, ogni mercoledì, commentiamo l'attualità di casa Fiorentina su YouTube, Instagram e Facebook. Questa sera non andremo in onda per via della gara della Fiorentina sul campo della Lazio, che come sempre vi racconteremo con pre partita, diretta testuale e post partita.
Ci vediamo il 14 gennaio
Hangover Viola tornerà dunque con la prima puntata del 2026 mercoledì prossimo, 14 gennaio, alle ore 21.45 per parlare di tutto ciò che riguarda il mondo viola, con un accento particolare sul mercato che sta entrando nel vivo. Vi aspettiamo in diretta sui nostri canali, con la possibilità di interagire con noi attraverso i vostri commenti. Intanto, se volete, potete iscriversi al canale YouTube di Fiorentinanews.com!