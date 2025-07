Su Martinelli peseranno le valutazioni estive, ma per lui è pronta una maglia da secondo importante. L'intenzione della Fiorentina...

In casa Fiorentina è tempo di una mini rivoluzione anche in porta, dove il rinnovo triennale di De Gea ha confermato l'inevitabile gerarchia anche per la prossima stagione. Alle sue spalle però è pronta una mini rivoluzione.

Il ruolo di Martinelli

Come sottolinea La Nazione, il protagonista principale dovrebbe essere Tommaso Martinelli, che sarà valutato in estate da Pioli e il suo staff. Se il classe 2006 dovesse avere l'ok dall'allenatore viola, per lui è pronta la maglia numero 12 da secondo di De Gea.

Ben oltre la 12

Un ruolo importante, che non sarebbe solo quello di sostituto dello spagnolo. La società viola ha intenzione di affidargli la titolarità in Coppa Italia e in Conference League, almeno per i primi turni.

Via Terracciano

Pronto all'addio invece Pietro Terracciano, che lascerà la Fiorentina dopo 6 anni. Pesa il suo stipendio da quasi un milione di euro sulle casse gigliate e su di lui c'è soprattutto l'interesse della Cremonese.