Flachi: "Inizio a pensare che Gudmundsson sia veramente questo. Vuole essere al centro, ma..."

A Radio Bruno ha parlato l'ex Fiorentina Francesco Flachi, che ha parlato della squadra viola e di Albert Gumdundsson, con l'islandese in piena crisi.

Flachi su Gudmundsson

“Inizio a pensare che Gudmundsson sia questo. Questa involuzione è inspiegabile. Bisogna parlarci e forse lasciargli meno compiti in campo. Abbiamo bisogna di lui, della sua miglior versione. Abbiamo bisogno di personalità. Serve togliersi questa paura di dosso. Io, come lui, volevo essere il migliore della squadra. Giocavo in competizione con me stesso, a volte non me la vivevo bene. A volte però bisogna capire le situazioni".

Sulla Fiorentina

“Questa squadra deve trovarsi nello spogliatoio e dirsi quali sono i problemi, anche con l'allenatore. Domenica qualcosa si è visto, ma non basta. Sono professionisti con esperienza, adesso devono essere più squadra”.