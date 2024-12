L'estrerno della Fiorentina, Michael Kayode, è stato intervistato da Tuttosport, giornale che ha deciso di assegnargli il premio Best Italian Golden Boy, come miglior Under 21 azzurro della scorsa stagione.

“L'aspetto mentale seguito da Palladino”

Kayode ha parlato dell'attuale allenatore viola, Raffaele Palladino: “Ci tiene tantissimo a lavorare sull’aspetto mentale dei suoi giocatori. È molto bravo a relazionarsi con noi dentro e fuori dal campo. Un dettaglio che fa la differenza: ogni tanto fermarsi, staccare e parlare di tutto, meno che di calcio, può far bene. È un grande tecnico, ti invoglia a dare il massimo”.

La squadra intanto gira: “Non siamo partiti benissimo, ma sapevamo che presto o tardi avremmo dimostrato il nostro reale valore. Se siamo arrivati così in alto non è per caso. Siamo un gruppo forte e ambizioso. Champions? Presto per dirlo. Il campionato è lunghissimo. Per il momento pensiamo partita per partita, poi si vedrà…”.

“Bove non smette mai di scherzare e ci dice di stare tranquilli”

Kayode ha anche parlato del malore di Edoardo Bove, che si è accasciato in campo contro l'Inter: “Sono attimi bruttissimi che non auguro a nessuno. Dal campo c’era paura, agitazione. In momenti così è veramente difficile mantenere la calma. Ora siamo contenti perché Edo sta bene. Lo sentiamo tutti i giorni. Ci dice di stare tranquilli di pensare a solo a giocare. Sono andato a trovarlo in ospedale ed era il solito: non smette mai di scherzare!”.