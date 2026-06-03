Il sostituto di Dodô? Potrebbe arrivare dalla Juventus...
Il futuro di Dodô è sempre più lontano da Firenze e la Fiorentina. Per il brasiliano c'è la possibilità di approdare a Roma, sponda giallorossa, oppure a Napoli.
Sostituto
Per questo motivo, il club viola sta cercando già qualcuno che possa sostituire l'ex Shakhtar Donetsk. Secondo Tuttojuve.com, questo qualcuno potrebbe essere Joao Mario.
Da Bologna per?
Reduce da un'esperienza in prestito a Bologna, Joao Mario proverà a giocarsi le sue opportunità alla Juventus, cercando di far cambiare idea alla società e a Spalletti, ma nel frattempo è tornata a farsi sentire per lui la società viola.
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