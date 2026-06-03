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Il sostituto di Dodô? Potrebbe arrivare dalla Juventus...

Redazione /
Joao Mario
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Il futuro di Dodô è sempre più lontano da Firenze e la Fiorentina. Per il brasiliano c'è la possibilità di approdare a Roma, sponda giallorossa, oppure a Napoli

Sostituto

Per questo motivo, il club viola sta cercando già qualcuno che possa sostituire l'ex Shakhtar Donetsk. Secondo Tuttojuve.com, questo qualcuno potrebbe essere Joao Mario

Da Bologna per? 

Reduce da un'esperienza in prestito a Bologna, Joao Mario proverà a giocarsi le sue opportunità alla Juventus, cercando di far cambiare idea alla società e a Spalletti, ma nel frattempo è tornata a farsi sentire per lui la società viola.

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