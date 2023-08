VIDEO FN: L'esordio in prima squadra di Martinelli e i grandi applausi per il giovane portiere

La serata di ieri probabilmente sarà indimenticabile per il giovane portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli. Sia pur in amichevole, contro il Grosseto è arrivato l'esordio in prima squadra per l'estremo difensore classe 2006.

Grandi applausi sono partiti dalle tribune al momento del suo ingresso in campo avvenuto nel corso della ripresa. E un'uscita in presa aerea poco dopo giusto per rompere il ghiaccio.