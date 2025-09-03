Vi ricordate di Sepe? L'ex Fiorentina, svincolato, ripartirà da una piazza storica in Serie B

Un ex portiere della Fiorentina potrebbe ripartire dalla Serie B, in una piazza storica e importante. Parliamo di Luigi Sepe che, secondo quanto riporta TMW, è finito nel mirino del Palermo alle prese con una situazione piuttosto tragica per quanto riguarda il ruolo del portiere.

Occasione da svincolato

Gomis e Bardi, infatti, si sono entrambi infortunati e dovranno rimanere ai box per diverso tempo. Ecco quindi che il Palermo si è ritrovato costretto a intervenire sul mercato e Sepe, svincolato dopo la risoluzione del contratto con la Salernitana, potrebbe rappresentare il profilo giusto per difendere i pali rosanero.