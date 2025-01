Il Parma punta un terzino sinistro del Cagliari, ma i sardi fanno muro. Tutto rimandato all'estate, quando ci proverà anche la Fiorentina

Come scrive tuttomercatoweb.com, il Parma avrebbe chiesto informazioni al Cagliari per Riyad Idrissi, terzino sinistro classe 2005. I ducali ci hanno provato per il talento dei sardi attualmente in prestito al Modena, ma al momento gli isolani non ascoltano proposte.

Tutto rimandato dunque all’estate quando diversi club stanno già pensando al possibile colpo. Oltre a Napoli e Milan, su di lui ci sarebbe anche la Fiorentina.