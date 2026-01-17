Emma Severini, capitano della Fiorentina Femminile, ha commentato l'umore generale dell'ambiente dopo la partita tra Fiorentina e Genoa: la squadra di Pinones-Arce, infatti, è stata la prima a scendere in campo dopo la notizia della morte del Presidente Commisso.

Il commento di Severini

“Siamo tristi, sicuramente svegliarsi con questa notizia non è stato semplice, nonostante in tanti magari lo conoscessero poco, i suoi valori si sentivano e la sua persona, anche se non era presente, aveva un'aura che trasmetteva tanto a livello umano. Come tifosa della Fiorentina, guardarmi intorno e vedere che la mia squadra del cuore ha tutto questo, significa che ci ha lasciato un'eredità enorme e un qualcosa che rimarrà per sempre. Ha fatto grandi cose per Firenze e la Fiorentina, non smetteremo mai di ringraziarlo e anzi, daremo tutto per questa maglia e per questo club. Adesso sicuramente sarà con Barone: non è semplice vivere due scomparse così importanti in così poco tempo, cercheremo di onorarli al massimo per quello che ci hanno dato”.

“Noi abbiamo sempre giocato per la Fiorentina e oggi più che mai dovevamo dedicarlo a lui. Ringraziamo anche la famiglia che ci hanno sempre sostenuto e trattato il calcio femminile come pochi fanno: questa deve essere la normalità ed è stato lui a renderlo normale, continueremo a onorarlo come possiamo. Ha sempre portato la squadra Femminile come un fiore all'occhiello e noi abbiamo sempre sentito il suo amore, si interessava molto di noi, ci voleva conoscere tutte. Aveva qualcosa in più, ma l'unico modo di farlo vivere ancora è continuare a giocare per lui e cercare di emozionarlo, anche se non è qua”.