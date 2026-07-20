Roman: "Abbiamo bisogno di acquisti per risolvere i nostri problemi". La doppia trattativa aperta con la Fiorentina

Il Grêmio è tornato in campo per la ripresa del Brasileirão 2026. La squadra ha fatto visita al Mirassol ed è uscita sconfitta per 2-1. Dopo la partita, il presidente del club, Odorico Roman, si è lasciato andare ad una valutazione precisa sullo stato del suo club.

“Giocatori per correggere criticità”

“La mia valutazione è che forse i giocatori che abbiamo a disposizione non sono sufficienti per risolvere questi problemi - ha detto - Quindi, ci aspettiamo di poter ingaggiare in questa sessione di mercato giocatori in grado di correggere queste criticità”.

“Quattro-cinque calciatori per il nostro allenatore”

E poi: "Non sono un analista di calcio. Ci sono alcuni problemi che dobbiamo risolvere, e ci aspettiamo di avere già a disposizione tre, forse quattro o cinque giocatori in questa finestra di mercato, che possano dare all'allenatore le condizioni per risolvere questi problemi”.

Doppia trattativa…con problemi

Dopo aver ceduto Viery alla Fiorentina, il Gremio ha provato ad aprire una trattativa con i viola per Mathias Moreno, ma per lui non possono pareggiare l'offerta economica arrivata dal Wrexham.

Allora c'è stato il ripiegamento verso Nicolas Valentini, prendibile con 3,5 milioni. Qui però il Tricolor ha incontrato un altro tipo di ostacoli dei quali parliamo a parte.