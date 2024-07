Appena terminata l'amichevole contro il Preston, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato della gara. Ecco le sue parole, riportate da Radio Bruno Toscana: “Stiamo lavorando tanto, è normale che in questo momento i risultati non arrivino. Abbiamo cambiato metodologia e modo di giocare. Anche queste partite sono importanti per poi analizzarle in futuro”.

“Tranquilli che la condizione arriva”

Sul suo ruolo: “Mi trovo bene anche a fare il braccetto, per me è uguale. Dove gioco gioco, non mi interessa, l’importante è aiutare la squadra e mettersi a disposizione, questa è la mentalità. Condizione non brillantissima? Stiamo correndo 15 chilometri al giorno, state tranquilli che arriverà”.