Preston North End-Fiorentina 2-1 (23' Lindsay P, 31' Mandragora F, 44' Keane P)

FIORENTINA (3-4-2-1): Christensen; Kayode (82' Caprini), Baroncelli (68' Comuzzo), Pongracic (58' Ranieri); Dodô (82' Fortini), Amatucci (58' Infantino), Mandragora (82' Bianco), Parisi (68' Biraghi); Munteanu (46' Ikoné), Sottil (72' Brekalo); Kouame (72' Kean).

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Barak, Kouadio, Krastev, Rubino.

All.: Palladino.

90+3' - FINISCE QUI! Preston batte Fiorentina per 2-1. Tra le reti di Lindsay e Keane, il momentaneo pari di Mandragora. Prima sconfitta nella tournée inglese per la squadra di Palladino dopo il pareggio di ieri a Bolton.

90+2' - Largo il sinistro di Kean, ultima chance della partita.

90' - Due minuti di recupero, prima del fischio finale.

88' - Biraghi rimedia una botta al volto, una sbracciata da parte di Riis. Il capitano viola si rialza senza problemi.

85' - Altra chance per Kean, stavolta la sua conclusione è alta sopra la traversa dopo un buon movimento sul filo del fuorigioco.

83' - Buona chance per il Preston, ma Comuzzo si mette davanti a Christensen e respinge la conclusione di petto.

82' - Tripla sostituzione per la Fiorentina. Escono Dodô, Mandragora e Kayode, entrano Fortini, Bianco e Caprini.

81' - ANCHE IL PALO PER KEAN! Anticipa Woodman in uscita e calcia da posizione molto complicata, ma trova la parte interna del palo e la sfera non entra. Un Kean piuttosto sfortunato.

81' - Traversa per Kean! Serie di batti e ribatti dal calcio d'angolo sulla quale l'attaccante viola alza un campanile angolatissimo di testa, che finisce sulla parte superiore del legno.

80' - Errore del Preston in fase di costruzione, Kean si trova in posizione favorevole per calciare ma c'è la deviazione di un difensore in corner.

77' - Ci prova Brady dal limite dell'area, inseguito dalla copertura di Infantino, ma Christensen si distende e blocca una conclusione semplice.

76' - Fase piuttosto confusa della gara, colma di errori nei passaggi da entrambe le parti e con le squadre decisamente allungate.

72' - Un'altra doppia sostituzione per Palladino. Escono Kouame e Sottil, entrano Kean e Brekalo.

69' - KOUAME SBAGLIA IL RIGORE! Palo dell'ivoriano, dopo una deviazione di Woodman. Tutt'altro che perfetto il suo penalty, calciato a mezza altezza alla sinistra del portiere, che intuisce.

68' - Doppia sostituzione per la Fiorentina: escono Parisi e Baroncelli, entrano Biraghi e Comuzzo.

68' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Fallo ai danni di Kouame, che si incarica di battere il penalty.

67' - La Fiorentina rischia su un ribaltone del Preston, ma il neo-entrato Holmes non chiude l'azione.

64' - KOUAME!!! Vicinissimo al pareggio. La punizione di Mandragora è un traversone in mezzo per Parisi, a cui riesce l'appoggio per il numero 99. Ottima parata di Woodman sulla sua conclusione, non perfetto l'ivoriano. Calcio d'angolo.

63' - Anche il Preston provvede a qualche sostituzione, mentre la Fiorentina si appresa a battere un'altra punizione, sempre con Mandragora sul punto di battuta dai 30 metri circa.

58' - Doppia sostituzione per Palladino: escono Pongracic e Amatucci, entrano Ranieri e Infantino.

57' - Baroncelli! Occasione per il giovane centrale difensivo viola, su buon cross da parte di Dodô. Palla sul fondo a lato del palo protetto da Woodman.

55' - Corner battuto da Mandragora e allontanato di testa da Whiteman, il pallone finisce sul sinistro di Kouame che calcia frettolosamente e alza nettamente sopra la traversa.

52' - Tutto il Preston si rifugia dietro il cerchio di centrocampo, la Fiorentina fa molta fatica a proporre qualcosa di nuovo.

49' - Mandragora cerca ancora la conclusione su punizione, stavolta da posizione decisamente più complicata. La palla si perde sopra la traversa.

46' - Sostituzione per la Fiorentina: è uscito Munteanu nell'intervallo, in campo Ikoné.

46' - Via al secondo tempo! Forza Viola!

45+2' - Finisce qui il primo tempo, Preston-Fiorentina 2-1.

45+2' - Mandragora sfiora la doppietta sull'ultimo pallone del primo tempo, conclusione di sinistro che sorvola la traversa.

45' - Ci saranno 2 minuti di recupero.

44' - GOL DEL PRESTON. Segna Keane. Asse tutta irlandese con Brady che va in mezzo a cercare il numero 7 degli inglesi, un rimpallo su Dodô favorisce la conclusione vincente che vale il 2-1 dei padroni di casa.

40' - Il Preston risponde all'occasione viola con una bella giocata di Keane, in sombrero su Pongracic. Christensen respinge senza problemi la conclusione dell'irlandese.

39' - PARISI!!! Che occasione per l'1-2. Bella azione della Fiorentina con ottimi movimenti da parte degli interpreti. Dodô va in mezzo a cercare proprio il numero 65 che di controbalzo, con mezza porta libera, la alza sopra la traversa.

38' - Giro palla del Preston, partita decisamente meno accesa dopo il pareggio trovato dalla Fiorentina.

34' - Sembra essersi fatto male Christensen, dopo un contatto maldestro. Ma il danese si rialza poco dopo e prova a sentire la gamba con qualche esercizio di scioglimento muscolare; nella sostanza, niente di grave.

31' - GOL DELLA FIORENTINA!!! Che bel sinistro di Mandragora! Il centrocampista viola va a calciare basso sul palo di Woodman aggirando la barriera, un'ottima punizione. Pareggia la Viola!

30' - Primo cartellino giallo della partita, ai danni di Lindsay, autore del gol del momentaneo vantaggio. Mandragora si allunga il pallone nel primo controllo e subisce l'intervento del numero 6 del Preston. Interessante punizione dal limite per la Fiorentina.

29' - Momento piuttosto ‘addormentato’ della partita, la Fiorentina deve riuscire a riaccendersi nella fase di costruzione.

25' - Dopo il vantaggio del Preston, cooling break per entrambe le squadre.

23' - GOL DEL PRESTON. Inglesi in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dal quale nasce una mischia e una serie di rimpalli. Un'uscita tutt'altro che perfetta di Christensen porta Lindsay a poter ribadire in porta. Dubbi su un eventuale tocco di mano del capitano Whiteman, ma nessun replay chiarisce la dinamica. 1-0 per i padroni di casa.

23' - Pongracic mette fuori un altro insidioso traversone di Potts. Secondo corner per il Preston.

19' - Non mancano i contatti duri anche oggi. Due falli su Mandragora e Sottil nel giro di neanche un minuto, intervento involontario di Whatmough ma nettamente in ritardo.

16' - Frokjaer è abile nel lottare al limite dell'area viola, mentre Keane crede poco nel pallone che gli arriva nelle vicinanze. Christensen è attento ed esce coi tempi giusti.

15' - Potenziale grande occasione per il Preston, ma Potts sbaglia la misura del cross. Aumentano i giri del pressing degli inglesi.

13' - Kouame! Su invito di Kayode, dal limite dell'area, l'ivoriano si gira rapidamente e calcia forte. Woodman respinge ma fatica a fare suo il pallone, quarto corner per la Fiorentina.

9' - La squadra viola attacca velocemente la profondità. Su situazione di quattro contro tre, ancora Sottil cerca il corridoio centrale, ma il suo tiro dalla distanza viene facilmente bloccato da Woodman.

8' - Prima costruzione tentata anche dalla Fiorentina, con la palla che si perde sul fondo su lancio di Baroncelli a cercare Sottil.

6' - Coraggiose iniziative dei padroni di casa, che conquistano il loro primo corner. Buon inizio per il Preston.

3' - Baroncelli allontana dall'area di rigore un insidioso cross di Brady. Avvio rapido.

1' - Esordio assoluto in maglia viola per Pongracic. Presenti anche alcuni tifosi della Fiorentina a ‘Deepdale’.

1' - Comincia la sfida! Forza Viola!

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Bolton, la Fiorentina di Raffaele Paladino continua la sua tournée inglese e questo pomeriggio tornerà nuovamente in campo: l'avversario della seconda amichevole è il Preston North End, club di Championship tra le società sportive più antiche del mondo. Vista la prossimità delle due partite è ipotizzabile che il tecnico viola possa stravolgere totalmente la squadra titolare, offrendo nuovi spunti e dando la possibilità di valutare altri profili della rosa.

Fischio d'inizio della sfida fissato per le ore 16; come di consueto, Fiorentinanews.com offrirà la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle eventuali parole dei protagonisti nel pre e post gara.