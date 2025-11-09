La Roma di Gasperini si sbarazza dell'Udinese e balza davanti a tutte. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Un'altra vittoria solida per la Roma di Gasperini che nel match delle 18 ha vinto per 2-0 contro l'Udinese all'Olimpico. La rete d'apertura l'ha firmata da Pellegrini su rigore, dopo una revisione al Var, e dopo un palo colpito da Cristante, pochi minuti prima.
Nel secondo tempo raddoppio ad opera di Celik e così i giallorossi salgono a quota 24, al primo posto in classifica, in attesa di Inter-Lazio di stasera.
Come cambia la classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Roma 24, Napoli 22, Milan 22, Inter 21, Bologna 21, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Lazio 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Lecce 10, Cagliari 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa 7, Verona 6, Fiorentina 5.
💬 Commenti (1)