Valcareggi: “Kean non è affidabile… il Como? Tra le migliori squadre d’Europa. Grosso farà strada alla Fiorentina”

A Radio Sportiva ha parlato il procuratore Furio Valcareggi, toccando vari temi caldi di casa Fiorentina, da Moise Kean alle prospettive della squadra viola.

‘A Kean manca continuità, salta troppe partite’

“La clausola di Kean? Oggi appare un po’ sbiadita, perché a quelle cifre ce ne sono di calciatori davvero forti da prendere. Il Como sul centravanti della Fiorentina? È una grande squadra, giocherà la Champions League ed è da mettere tra le più forti in Europa. Normale che lo cerchi una squadra così, che ha i soldi per prenderlo. Alla Fiorentina abbiamo visto e rivisto Kean, ciò che gli manca è la continuità… salta troppe partite l’anno, anche una quindicina. Le presenze di un calciatore dipendono da come mangia, si allena e dorme… lui invece ha sempre qualcosa, non è affidabile”.

‘Paratici va nei migliori negozi per rinforzare la Fiorentina’

“Grosso lo vedo molto bene, è un allenatore severo e attento, parla coi calciatori, ha idee chiarissime. Penso che si farà largo in silenzio e avrà un bellissimo periodo a Firenze, la squadra è buona. La Fiorentina è fenomenale, Paratici adesso va nei migliori negozi per rinforzare la squadra. È costoso ma sta facendo impazzire Firenze, perché sta lavorando silenziosamente e non parla con nessuno finché un calciatore non ha firmato. Un direttore sportivo che rende ancora più bella la piazza di Firenze, che è una delle migliori che possono toccare ad un calciatore. Se in più ci si mettono i risultati…”.