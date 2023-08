Via libera per Barak: il ceco pronto a tornare in gruppo. Il comunicato della Fiorentina

‘ACF Fiorentina comunica che il calciatore Antonin Barak, sottoposto nella giornata di ieri a valutazione specialistica programmata, ha ottenuto il via libera alle attività di preparazione atletica che gli consentiranno di riaggregassi al gruppo squadra nell’arco delle prossime due settimane’.

Questo il report medico della Fiorentina, che comunica come il classe ‘94 ceco, fino ad oggi escluso dagli allenamenti in gruppo a causa di problemi fisici, possa riaggregarsi al gruppo prossimamente. Barak ancora non è disponibile ed è finito fuori dalla lista UEFA viola per il playoff di Conference League, ma la speranza è di ritrovarlo almeno a disposizione nel giro di un mese.

Confermata la nostra esclusiva odierna: Barak è pronto a ripartire con la Fiorentina.